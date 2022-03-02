"Херсон все ще український, хоч і сильно задимлений" - мер міста

"Херсон все ще український, хоч і сильно задимлений" - мер міста

Ситуація у місті складна.

Мер Херсона Ігор Колихаєв звернувся до містян і розповів про ситуацію.

“Складно назвати цей ранок добрим, але спробуємо. Ми все ще Україні. Все ще стійкі. Але вже сильно в диму.

Вчора вночі, коли ми з командою перебували у мерії, будівлю обстріляли. Всі живі. Але я знову вас прошу: не виходьте з дому. Не провокуйте стрілянину своїми діями та поведінкою. Ми у дуже складній ситуації, не треба її посилювати.

Сьогодні займатимуся тим, щоб знайти вихід, як зібрати вбитих, як відновити світло, газ, воду та тепло там, де вони пошкоджені. Але одразу попереджаю: сьогодні виконати ці завдання – значить зробити чудо. Ми всі чекаємо на диво. Воно нам потрібне”, - написав він на своїй сторінці у Facebook.