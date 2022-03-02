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До України прямують добровольці зі Швеції: подробиці

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До України прямують добровольці зі Швеції: подробиці

Фото: Дмитро Живицький

Шведи вилетять до польського Кракова, а потім, як очікується, відправляться до України.

400 добровольців зі Швеції готуються до вильоту в Україну, щоб захищати країну "від російських загарбників і захищати глобальну безпеку".

Як повідомляє місцеве видання Teela, наразі пошуком займається Посольство України у Швеції, а далі інформація передається шведському координатору Філіпу Бреннваллю.

"Близько 400 чули про це. Деякі з них їдуть у четвер, а потім інші. Я не хочу розповідати більше деталей заради їхньої безпеки", — каже Бреннвалл, який є координатором між посольством і бригадою.

Шведи вилетять до польського Кракова, а потім, як очікується, відправляться до України.

"Їх працевлаштують в українську армію і підпишуть з нею контракт, це не найманська робота", - йдеться у статті

За словами Філіпа Бреннваля, добровольців перевіряють, перш ніж вони отримають добро на приєднання до бригади.

"Вони можуть робити особистісні тести та політичний тест. А потім перевіряємо, щоб вони не притягались за порушення законодавства. Усі релігії та політичні погляди вітаються, якщо вони не є крайніми. Ми також перевіряємо їх у Facebook та Twitter. Як ми зараз бачимо, приходить багато звичайних хлопців", - розповів він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

РФ вдарила по телевежі у Києві - постраждала територія Бабиного Яру, де нацисти вбивали людей у 1941 році

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