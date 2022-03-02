До України прямують добровольці зі Швеції: подробиці

Шведи вилетять до польського Кракова, а потім, як очікується, відправляться до України.

400 добровольців зі Швеції готуються до вильоту в Україну, щоб захищати країну "від російських загарбників і захищати глобальну безпеку".

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Як повідомляє місцеве видання Teela, наразі пошуком займається Посольство України у Швеції, а далі інформація передається шведському координатору Філіпу Бреннваллю.

"Близько 400 чули про це. Деякі з них їдуть у четвер, а потім інші. Я не хочу розповідати більше деталей заради їхньої безпеки", — каже Бреннвалл, який є координатором між посольством і бригадою.

Шведи вилетять до польського Кракова, а потім, як очікується, відправляться до України.

"Їх працевлаштують в українську армію і підпишуть з нею контракт, це не найманська робота", - йдеться у статті

За словами Філіпа Бреннваля, добровольців перевіряють, перш ніж вони отримають добро на приєднання до бригади.

"Вони можуть робити особистісні тести та політичний тест. А потім перевіряємо, щоб вони не притягались за порушення законодавства. Усі релігії та політичні погляди вітаються, якщо вони не є крайніми. Ми також перевіряємо їх у Facebook та Twitter. Як ми зараз бачимо, приходить багато звичайних хлопців", - розповів він.