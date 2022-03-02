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Канада может отменить визы для беженцев из Украины

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Канада может отменить визы для беженцев из Украины

УНИАН

Большинство членов Комитета поддержали проект постановления, кроме депутатов от Либеральной партии.

Большинство членов Постоянного комитета парламента Канады по вопросам иммиграции поддержали предложение об отмене виз для беженцев из Украины.

Однако депутаты от Либеральной партии проголосовали против.

Об этом сообщает Укринформ.

После одобрения профильным комитетом проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.

Хотя решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, а не парламента, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться к исполнительной власти с запросом на рассмотрение.

Канада требует от Международного трибунала в Гааге ускорить расследование преступлений РФ против Украины.

Канада также не будет пускать в свои порты российские корабли и отправит Украине помощь в 100 млн долларов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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