Канада може скасувати візи для біженців з України

Канада може скасувати візи для біженців з України

Більшість членів Комітету підтримали проект постанови, окрім депутатів від Ліберальної партії.

Більшість членів Постійного комітету парламенту Канади із питань імміграції підтримали пропозицію про скасування віз для біженців з України.

Однак депутати від Ліберальної партії проголосували проти.

Про це повідомляє Укрінформ.

Після схвалення профільним комітетом проект буде направлений до сесійної зали, де він повинен отримати схвалення більшості депутатів, щоб вступити в силу.

Хоча рішення про візовий режим входить до компетенції уряду, а не парламенту, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку і звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд.

Нагадаємо, Канада вимагає від Міжнародного трибуналу в Гаазі прискорити розслідування злочинів РФ проти України.

Канада також не пускатиме до своїх портів російські кораблі та відправить Україні допомогу на 100 млн доларів.