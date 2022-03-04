Шольц призвал к прекращению огня в Украине: заявление

Поставки оружия Украине он назвал правильным шагом в связи действиями России.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что на нынешнем этапе для урегулирования ситуации в Украине наиболее срочной задачей является прекращение огня.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телекомпанию ZDF.
"Для содействия деэскалации ситуации в Украине необходимо срочно добиться прекращения огня", - заявил он в интервью.
По его словам, для того, чтобы добиться прекращения боевых действий он готов к продолжению контактов с президентами и России, и Украины.
"Я не перестану общаться не только с украинским президентом, но и с российским. Мы должны сделать все, чтобы положить конец войне", - сказал канцлер.
Он в очередной раз заявил, что НАТО не будет принимать прямое участие в конфликте, поскольку "это привело бы к резкой эскалации этой сложной ситуации".
"Вот почему сейчас не будет никаких решений, которые привели бы государства-члены НАТО к военному вовлечению в это противостояние", - пояснил Шольц.
Он сообщил, что в планы НАТО не входило размещение ракет в Украине, отметив, что у президента России Владимира Путина "были опасения" на этот счет.
"Ни у кого не было таких планов", - заявил канцлер.
В то же время поставки оружия Украине он назвал правильным шагом в связи действиями России в отношении Украины.
Шольц сообщил, что Германия уже начала замещать часть объемов российского газа поставками из других источников.
"Мы подготовились к покупке газа где-либо еще, мы так поступали и продолжаем", - сказал он, добавив при этом, что закупки в России газа, нефти и угля продолжаются.
Канцлер подчеркнул, что решение о приостановке сертификации газопровода "Северный поток 2" является "своевременным" в качестве ответа на действия России в Украине.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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