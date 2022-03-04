Шольц призвал к прекращению огня в Украине: заявление

Поставки оружия Украине он назвал правильным шагом в связи действиями России.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что на нынешнем этапе для урегулирования ситуации в Украине наиболее срочной задачей является прекращение огня.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телекомпанию ZDF.

"Для содействия деэскалации ситуации в Украине необходимо срочно добиться прекращения огня", - заявил он в интервью.

По его словам, для того, чтобы добиться прекращения боевых действий он готов к продолжению контактов с президентами и России, и Украины.

"Я не перестану общаться не только с украинским президентом, но и с российским. Мы должны сделать все, чтобы положить конец войне", - сказал канцлер.

Он в очередной раз заявил, что НАТО не будет принимать прямое участие в конфликте, поскольку "это привело бы к резкой эскалации этой сложной ситуации".

"Вот почему сейчас не будет никаких решений, которые привели бы государства-члены НАТО к военному вовлечению в это противостояние", - пояснил Шольц.

Он сообщил, что в планы НАТО не входило размещение ракет в Украине, отметив, что у президента России Владимира Путина "были опасения" на этот счет.

"Ни у кого не было таких планов", - заявил канцлер.

В то же время поставки оружия Украине он назвал правильным шагом в связи действиями России в отношении Украины.

Шольц сообщил, что Германия уже начала замещать часть объемов российского газа поставками из других источников.

"Мы подготовились к покупке газа где-либо еще, мы так поступали и продолжаем", - сказал он, добавив при этом, что закупки в России газа, нефти и угля продолжаются.

Канцлер подчеркнул, что решение о приостановке сертификации газопровода "Северный поток 2" является "своевременным" в качестве ответа на действия России в Украине.