Шольц закликав до припинення вогню в Україні: заява

Шольц закликав до припинення вогню в Україні: заява

Постачання зброї Україні він назвав правильним кроком у зв'язку з діями Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що на нинішньому етапі для врегулювання ситуації в Україні найтерміновішим завданням є припинення вогню.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на телекомпанію ZDF.

"Для сприяння деескалації ситуації в Україні необхідно терміново досягти припинення вогню", — заявив він в інтерв'ю.

За його словами, для того, щоб домогтися припинення бойових дій, він готовий до продовження контактів з президентами і Росії, і України.

"Я не перестану спілкуватися не лише з українським президентом, а й з російським. Ми маємо зробити все, щоб покласти край війні", — сказав канцлер.

Він вкотре заявив, що НАТО не братиме прямої участі у конфлікті, оскільки "це призвело б до різкої ескалації цієї складної ситуації".

"От чому зараз не буде жодних рішень, які б привели держави-члени НАТО до військового залучення до цього протистояння", — пояснив Шольц.

Він повідомив, що до планів НАТО не входило розміщення ракет в Україні, зазначивши, що у президента Росії Володимира Путіна "були побоювання" з цього приводу.

"Ні в кого не було таких планів", – заявив канцлер.

Водночас постачання зброї Україні він назвав правильним кроком у зв'язку з діями Росії щодо України.

Шольц повідомив, що Німеччина вже почала заміщати частину обсягів російського газу постачанням з інших джерел.

"Ми підготувалися до купівлі газу деінде, ми так чинили і продовжуємо", — сказав він, додавши при цьому, що закупівлі в Росії газу, нафти та вугілля продовжуються.

Канцлер підкреслив, що рішення про призупинення сертифікації газопроводу "Північний потік 2" є "своєчасним" як відповідь на дії Росії в Україні.