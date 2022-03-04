Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Шольц закликав до припинення вогню в Україні: заява

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шольц закликав до припинення вогню в Україні: заява

Associated Press

Постачання зброї Україні він назвав правильним кроком у зв'язку з діями Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що на нинішньому етапі для врегулювання ситуації в Україні найтерміновішим завданням є припинення вогню.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на телекомпанію ZDF.

"Для сприяння деескалації ситуації в Україні необхідно терміново досягти припинення вогню", — заявив він в інтерв'ю.

За його словами, для того, щоб домогтися припинення бойових дій, він готовий до продовження контактів з президентами і Росії, і України.

"Я не перестану спілкуватися не лише з українським президентом, а й з російським. Ми маємо зробити все, щоб покласти край війні", — сказав канцлер.

Він вкотре заявив, що НАТО не братиме прямої участі у конфлікті, оскільки "це призвело б до різкої ескалації цієї складної ситуації".

"От чому зараз не буде жодних рішень, які б привели держави-члени НАТО до військового залучення до цього протистояння", — пояснив Шольц.

Він повідомив, що до планів НАТО не входило розміщення ракет в Україні, зазначивши, що у президента Росії Володимира Путіна "були побоювання" з цього приводу.

"Ні в кого не було таких планів", – заявив канцлер.

Водночас постачання зброї Україні він назвав правильним кроком у зв'язку з діями Росії щодо України.

Шольц повідомив, що Німеччина вже почала заміщати частину обсягів російського газу постачанням з інших джерел.

"Ми підготувалися до купівлі газу деінде, ми так чинили і продовжуємо", — сказав він, додавши при цьому, що закупівлі в Росії газу, нафти та вугілля продовжуються.

Канцлер підкреслив, що рішення про призупинення сертифікації газопроводу "Північний потік 2" є "своєчасним" як відповідь на дії Росії в Україні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Напад Росії: Британія та Німеччина засудили дії Кремля

Напад Росії: Британія та Німеччина засудили дії Кремля
Наступна публікація