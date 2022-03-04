Шольц закликав до припинення вогню в Україні: заява

Постачання зброї Україні він назвав правильним кроком у зв'язку з діями Росії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що на нинішньому етапі для врегулювання ситуації в Україні найтерміновішим завданням є припинення вогню.
Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на телекомпанію ZDF.
"Для сприяння деескалації ситуації в Україні необхідно терміново досягти припинення вогню", — заявив він в інтерв'ю.
За його словами, для того, щоб домогтися припинення бойових дій, він готовий до продовження контактів з президентами і Росії, і України.
"Я не перестану спілкуватися не лише з українським президентом, а й з російським. Ми маємо зробити все, щоб покласти край війні", — сказав канцлер.
Він вкотре заявив, що НАТО не братиме прямої участі у конфлікті, оскільки "це призвело б до різкої ескалації цієї складної ситуації".
"От чому зараз не буде жодних рішень, які б привели держави-члени НАТО до військового залучення до цього протистояння", — пояснив Шольц.
Він повідомив, що до планів НАТО не входило розміщення ракет в Україні, зазначивши, що у президента Росії Володимира Путіна "були побоювання" з цього приводу.
"Ні в кого не було таких планів", – заявив канцлер.
Водночас постачання зброї Україні він назвав правильним кроком у зв'язку з діями Росії щодо України.
Шольц повідомив, що Німеччина вже почала заміщати частину обсягів російського газу постачанням з інших джерел.
"Ми підготувалися до купівлі газу деінде, ми так чинили і продовжуємо", — сказав він, додавши при цьому, що закупівлі в Росії газу, нафти та вугілля продовжуються.
Канцлер підкреслив, що рішення про призупинення сертифікації газопроводу "Північний потік 2" є "своєчасним" як відповідь на дії Росії в Україні.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:
- особового складу – близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин – 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ — 42,
- кошти ППО – 11,
- літаків – 30 од. (інформація уточнюється),
- вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки — 374,
- легкі швидкісні катери — 2,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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