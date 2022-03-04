"Світова катастрофа": у Міндовкілля попередили, що аварія на ЗАЕС несе загрозу усьому світові

"Світова катастрофа": у Міндовкілля попередили, що аварія на ЗАЕС несе загрозу усьому світові

Зазначається, що наслідки аварії можуть бути непередбачуваними і постраждати може весь світ.

Якщо на найбільшій в Європі АЕС — Запорізькій, станеться аварія, це призведе до світової катастрофи.

Про це сказав в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, інформує "Українська правда".

"На Чорнобильській АЕС ми бачили наслідки аварії лише на одному енергоблоці. Тут їх 6. І це може бути не просто катастрофа на всю Європу, це може бути світова катастрофа. Ми повинні зробити все, щоб зупинити такі дії, тому що наслідки можуть бути непередбачуваними і постраждати може весь світ", — наголосив Стрілець.

За його словами, обстріли цього об'єкту росіянами є порушенням абсолютно всіх світових угод, протоколів і домовленостей, зокрема щодо правил ведення бойових дій.

Раніше у ДСНС розповіли, що саме горить на Запорізькій АЕС після обстрілів російських окупантів.

Нагадаємо, уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.

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