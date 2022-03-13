"Не будьте убежищем для грязных денег Путина", — Нуланд предупредила Израиль

Израиль избегает введения санкций и резкой критики России.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призывает Израиль присоединиться к санкциям Запада в отношении российских олигархов, чтобы наказать Кремль за его вторжение в Украину.

Как передает The Times of Israel, об этом она заявила израильскому каналу Channel 12.

Чиновница Госдепа США призвала Израиль не брать "грязные деньги" из России.

“Вы не должны стать последним убежищем для "грязных денег", разжигающих войны Путина. Все, что может сделать Израиль, будут приветствовать украинцы и международная коалиция в поддержку Украины”, — заявила она.

Виктория Нуланд подчеркнула, что США стремятся, чтобы каждая демократия по всему миру присоединилась к финансовым и экспортным санкциям, введенным против режима Путина.

"Мы должны сжать режим, мы должны отказать ему в доходах, которые ему нужны", — заявила она.

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Несмотря на то, что западные страны и компании с начала вторжения РФ в Украину ввели жесткие санкции против российской экономики, ее олигархов и некоторых чиновников, включая президента Путина, Израиль не присоединился к совместным усилиям.

Эта страна избегает санкций или резкой критики против России и президента Владимира Путина, поскольку стремится сбалансировать свои теплые связи как с Киевом, так и с Москвой.

В частности, в Израиле не были применены меры против российско-израильского миллиардера Романа Абрамовича, попавшего под санкции Великобритании и Канады.

Также сообщается, что в последние дни из России в Израиль прибыл ряд частных самолетов, хотя большинство стран Запада закрыли воздушное пространство для авиатранспорта из РФ.

Напомним, недавно Канада ввела новые санкции против более трех десятков военных структур в России и пяти человек, приближенных к президенту Владимиру Путину, в том числе олигарха Романа Абрамовича.

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