У Хмельницькому проживає вже 16 тисяч переселенців

Понад 200 дітей-переселенців долучилися до дистанційного навчання.

У Хмельницькому на постійній основі проживають вже 16 тисяч переселенців з регіонів, які сильно потерпають від війни.

Про це повідомив хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

Крім того, станом на 13 березня понад 88 тисяч людей зупинилися в місті на термін від однієї доби до трьох днів.

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За словами Симчишина, спільно з волонтерами усіх забезпечили одягом, харчуванням та медикаментами.

Наразі понад 200 учнів-переселенців дистанційно навчаються в освітніх закладах Хмельницького. До слова, у місті від 9 березня відновили освітній процес.

Мер міста також повідомив, що понад 120 переселенців звернулися із заявками по бажання працювати. "Вже маємо позитивні випадки, коли люди працевлаштовані та працюють, і так само стають надійним тилом для нашої армії та силовиків", - розповів Симчишин.

У Хмельницькій області розгорнуть наметові містечка, аби розмістити ще більшу кількість переселенців. В обласному центрі функціонують місця для їхнього розміщення. Втім, їхня кількість обмежена. Саме тому виникла така ідея.

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