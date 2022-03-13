Повітряна тривога у Івано-Франківську: важливо

Мер міста закликав громадян відійти від вікон та сховатися в укриття

Повітряна тривога у Івано-Франківську.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків, який вийшов у прямий ефір.

Він повідомив, що було скасування тривоги, але нині знову є загроза. Також він додав, що не спрацювала система повітряної тривоги та оповіщення - сирини не спрацюють.

Посадовець не підтвердив і не спростував інформацію про вибухи в місті.

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Мер міста закликав громадян відійти від вікон та сховатися в укриття.

Нагадуємо, що не публікуємо відео та фото в разі ударів чи артобстрілу. Не допомагаємо ворогу, адже російські окупанти стежать і за соцмережами, і за ЗМІ та коректують обстріли.

Нагадаємо, що о 3:30 проти ночі 13 березня фактично по всій Україні оголосили про повітряну тривогу і закликали українців сховатися піти в укриттях. Інформації про постраждалих та жертв інцидентів поки що немає.

Під ранок 13 березня почали з'являтися повідомлення про відбій повітряної тривоги в містах та областях.

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