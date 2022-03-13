Хорватія розкритикувала НАТО через падіння безпілотника

У Хорватії заявили, що це була очевидна загроза, на яку не відреагували.

Хорватські офіційні особи розкритикували НАТО через повільну реакцію на військовий безпілотник, який, очевидно, прилетів із зони бойових дій в Україні через повітряний простір трьох країн-членів НАТО, перш ніж розбився неподалік столиці країни.

"Ми не можемо терпіти цю ситуацію, і так не повинно було бути. Це була чиста і очевидна загроза, і як НАТО, так і ЄС, які мали відреагувати. Ми будемо працювати над тим, щоб підвищити готовність не лише себе, а й інших", - сказав прем'єр-міністр Андрей Пленкович під час відвідування місця катастрофи, пише Associated Press.

Пленкович закликав угорську владу розпочати розслідування, чому її оборона, очевидно, не помітила безпілотний дрон, оскільки і Хорватія, і Румунія мали мало часу, щоб відреагувати на об’єкт, що швидко рухається.

"Воно могло впасти на атомну електростанцію в Угорщині. Очевидно, не було хорошої реакції, а інші країни відреагували погано. Тепер у нас є випробування, на яких ми повинні вчитися і реагувати набагато краще", – сказав він.

Він сказав, що тільки розслідування може визначити, хто запустив безпілотник — росіяни чи українці — після того, як літак буде витягнутий із великої воронки, утвореної після удару.

Нагадаємо, що безпілотний літальний апарат російського виробництва перетнув Румунію та Угорщину, перш ніж увійти в Хорватію та вдарити пізно в четвер у поле біля студентського гуртожитку. Близько 40 припаркованих автомобілів були пошкоджені, але в результаті гучного вибуху ніхто не постраждав.

У НАТО заявили, що інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона альянсу відстежила траєкторію польоту об’єкта.

Розвідувальний безпілотник Ту-141 "Стриж" радянських часів літав понад 40 хвилин над Угорщиною і шість-сім хвилин над Хорватією, перш ніж розбився.

Раніше оборонні органи Румунії заявили, що безпілотник перебував у повітряному просторі Румунії лише три хвилини після перетину кордону з Україною, що ускладнювало його перехоплення.

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