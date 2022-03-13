Окупанти розбомбили державне підприємство "Зоря" у Миколаєві

Напад було скоєно вранці 13 березня.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів про ситуацію у регіоні станом на ранок 13 березня. За його словами, окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство "Зоря".

Про це заявив Віталій Кім у своєму відеозверненні.

"Вранці розбомбили "Зорю" (Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря". - Ред.), за матеріальними воротами, схоже літаками. Зараз встановлюємо обставини", - сказав Кім.

Нагадаємо, під Миколаєвом колона окупантів підірвалася на мінах — голова ОВА Кім розповів про ситуацію в регіоні.

Читайте також: