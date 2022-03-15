Міністр оборони Румунії прокоментував падіння дрона на території країни

Цей інцидент може бути маневром Росії в гібридній війні.

Міністр оборони Румунії Василе Дінку висловив припущення, що дослідницько-інформаційний дрон, який упав у Бистрицькому повіті Румунії в понеділок, 14 березня, могли використати росіяни як елемент пропаганди, щоб викликати тривогу серед місцевих мешканців.

Таку заяву він зробив у коментарі румунському виданню Digi24.

Очільник оборонного відомства охарактеризував літальний апарат як “іграшку” і зауважив, що спершу сприйняв цей випадок як поганий жарт якогось авіамодельного клубу.

“Він радянського виробництва і на цей момент його не застосовують в армії, він був виведений з ужитку після 1989 року”, - розповів Василе Дінку.

За його словами, перші технічні висновки будуть відомі у вівторок, 15 березня, після того, як комісія, яка вивчала літальний апарат, зробить свої висновки.

“Максимум, що він може робити – збирати інформацію. Він не надто великий і дуже старий, його важко підключити до сучасних систем”, – уточнив Дінку.

Міністр також зазначив, що місцем запуску міг бути Карпатський регіон, оскільки цей тип дронів не має великої автономності польоту.

З іншого боку, Василе Дінку не виключає, що цей інцидент може бути маневром Росії в гібридній війні, щоб викликати паніку у населення, відбити бажання сусідніх з Україною країн надавати допомогу та зламати солідарність між союзниками.

“Одним із ключових елементів російської пропаганди від початку війни з Україною було знеохочення населення від допомоги. Ввони хотіли б зруйнувати солідарність, налякати людей у цій зоні, щоб показати, що можливо щось страшне”, - зазначив міністр оборони Румунії.

Нагадаємо, у ніч проти 11 березня у хорватській столиці Загребі з неба впав невідомий об'єкт. Було чутно звук вибуху. Згодом з'ясувалося, що це був дрон із вибуховим пристроєм.

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