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На борту безпілотника, що розбився у Хорватії, була вибухівка - Міноборони

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На борту безпілотника, що розбився у Хорватії, була вибухівка - Міноборони

Associated Press

Фахівці вже витягли більшість уламків з кратера, включно з "чорною скринькою".

На борту військового безпілотника, який ймовірно долетів до Хорватії з території Росії та розбився у Загребі, є сліди вибухівки.

Про це повідомив міністр оборони Маріо Баножич, повідомляє AP.

"Сліди вибухівки та інші ознаки вказують на те, що це був не розвідувальний дрон. Ми знайшли частини авіабомби", - сказав міністр. 

За його словами, поки немає явної відповіді на запитання, котрій зі сторін належав апарат і він може бути як українським, так і російським. Неофіційно виданню Jutarnji List стало відомо, що на рештках літального апарата видно червону зірку та кирилицю. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Фахівці вже витягли більшість уламків з кратера, включно з "чорною скринькою", за якою ймовірно вийде встановити маршрут польоту. Хорватські спеціалісти вважають, що це Ту-141  "Стриж" радянського виробництва, що використовувався у 1980-х роках. 

Нагадаємо, 10 березня у Хорватії впав безпілотник.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, кому він міг належати і як туди залетів.

Хорватські офіційні особи розкритикували НАТО через повільну реакцію на військовий безпілотник, який, очевидно, прилетів із зони бойових дій в Україні через повітряний простір трьох країн-членів НАТО, перш ніж розбився неподалік столиці країни.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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