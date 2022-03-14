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До України за добу повернулось понад 17 тисяч осіб

До України за добу повернулось понад 17 тисяч осіб

Державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 80 тисяч осіб.

За добу 13 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 80 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів.

Пасажиропотік зменшився більш ніж на 10%.

До України за минулу добу прибули більше 17 тисяч осіб. Майже 14 тисяч з них – українці, більшість з яких чоловіки. Загалом, з початку війни до України повернулися близько 248 тисяч наших співвітчизників.

Про це повідомляє ДПСУ.

Минулої доби з України виїхало понад 62 тисячі осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 41 тисячі людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

Громадян, які хочуть потрапити до ЄС, просять обирати й інші пункти пропуску, які менш завантажені.

Усі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, сьогодні з Краматорська вирушить потяг до Ужгорода.

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