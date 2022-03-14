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В Украину за сутки вернулось более 17 тысяч человек

В Украину за сутки вернулось более 17 тысяч человек

Государственную границу Украины на западном участке пересекли около 80 тысяч человек.

За сутки 13 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли около 80 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств.

Пассажиропоток уменьшился более чем на 10%.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 17 тысяч человек. Почти 14 тысяч из них – украинцы, большинство из которых – мужчины. Всего с начала войны в Украину вернулись около 248 тысяч граждан.

Об этом сообщает ГНСУ.

За прошедшие сутки из Украины выехало более 62 тысяч человек. Большинство выехавших – около 41 тысячи человек – пересекли границу на украинско-польском участке.

Граждан, желающих попасть в ЕС, просят выбирать и другие пункты пропуска, которые менее загружены.

Напомним, сегодня из Краматорска отправится поезд в Ужгород.

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