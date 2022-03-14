Хорватія терміново посилить систему ППО після падіння безпілотника

Раніше у Хорватії розкритикували НАТО через повільну реакцію на військовий безпілотник.

Хорватія терміново посилить систему протиповітряної оборони після падіння безпілотника в Загребі. Президент Зоран Міланович поручив виділити на це кошти.

Про це повідомляє Dnevnik.hr.

Він зазначив, що Хорватії потрібні відповідні системи ППО, і що країна може собі їх дозволити. Однак про комплекси Patriot не йдеться.

Також читайте Росія призупинила роботу в ПАРЄ

"Ми - член НАТО, серйозний і лояльний, але в результаті про власну безпеку дбаємо самі. Тому чекаю, що терміново будуть знайдені кошти, які набагато менші за виділені раніше на військові літаки, щоб ці структури були укріплені засобами та зброєю", - сказав Міланович.

Нагадаємо, що Хорватські офіційні особи розкритикували НАТО через повільну реакцію на військовий безпілотник, який, очевидно, прилетів із зони бойових дій в Україні через повітряний простір трьох країн-членів НАТО, перш ніж розбився неподалік столиці країни.

Читайте також: