Росія призупинила роботу в ПАРЄ

РФ розглядає питання щодо припинення своєї участі в Раді Європи.

Делегація Росії призупинила роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи, тобто держава не братиме участі в засіданнях.

Про це заявив сенатор Олександр Башкін, пише MK.ru.

Він пояснив таке рішення нібито "яскравою антиросійською спрямованістю роботи ПАРЄ".

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"Ухвалено рішення не брати участь у роботі комітетів та органів ПАРЄ, у пленарних засіданнях", ­– сказав сенатор.

Він також нагадав, що зараз МЗС РФ розглядає питання щодо припинення участі держави в Раді Європи.

Раніше Страсбург призупинив повноваження Росії у Комітеті міністрів закордонних справ Ради Європи та ПАРЄ через війну в Україні.

Нагадаємо, 11 березня Рада Європи визнала "спецоперацію" Росії в Україні війною, а Білорусь назвала співучасницею.