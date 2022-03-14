Росія призупинила роботу в ПАРЄ

РФ розглядає питання щодо припинення своєї участі в Раді Європи.
Делегація Росії призупинила роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи, тобто держава не братиме участі в засіданнях.
Про це заявив сенатор Олександр Башкін, пише MK.ru.
Він пояснив таке рішення нібито "яскравою антиросійською спрямованістю роботи ПАРЄ".
"Ухвалено рішення не брати участь у роботі комітетів та органів ПАРЄ, у пленарних засіданнях", – сказав сенатор.
Він також нагадав, що зараз МЗС РФ розглядає питання щодо припинення участі держави в Раді Європи.
Раніше Страсбург призупинив повноваження Росії у Комітеті міністрів закордонних справ Ради Європи та ПАРЄ через війну в Україні.
Нагадаємо, 11 березня Рада Європи визнала "спецоперацію" Росії в Україні війною, а Білорусь назвала співучасницею.
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