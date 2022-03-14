Bayer призупинила свою роботу в Росії та Білорусі

Bayer призупинила свою роботу в Росії та Білорусі

Німецька компанія відреагувала на вторгнення окупантів до України.

Німецький фармацевтичний гігант Bayer призупиняє інвестиції в РФ і Білорусі, а також увесь неосновний бізнес у цих країнах.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

"Після вторгнення Росії до України минуло більше двох тижнів. З самого початку ми повністю засудили цю жорстоку агресію проти суверенної країни. Наші серця болять, коли ми бачимо смерті невинних мирних жителів, включаючи дітей.

Тисячі були вбиті або поранені, мільйони тікають з країни, а гуманітарна ситуація для тих, хто залишився, погіршується щогодини. Ми підтримуємо народ України, який може повністю розраховувати на нашу солідарність і підтримку", - йдеться у заяві.

У Bayer також додають, що один із її пріоритетів - безпека 700 співробітників в Україні: їм та їхнім родинам продовжать надавати фінансову допомогу, притулок та допомогу в евакуації.

Також фармгігант створив Фонд допомоги на 3 млн євро, а також пожертвував кошти і медтовари (антибіотики) для 27 тисяч українських пацієнтів.

Співробітники компанії уже пожертвували понад 900 тис євро у рамках кампанії Червоного Хреста, додають в Bayer.

Також співробітники створили платформу, на якій можуть запропонувати житло колегам з України та їхнім родинам, яким може знадобитися тимчасовий притулок.

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