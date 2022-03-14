Pfizer продовжить постачати ліки до Росії, але прибуток скерує Україні

Компанія також не починатиме нових клінічних випробувань в РФ.

Американська фармацевтична компанія Pfizer продовжить постачати до Росії медикаменти, проте пообіцяла, що весь прибуток російського підрозділу скерує на цілі, що забезпечують пряму гуманітарну підтримку народу України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії 14 березня.

Також читайте Отримали понад 500 тонн ліків: Радуцький розповів про ситуацію з медикаментами в Україні

У Pfizer зазначили, що дійшли висновку – добровільне припинення постачань ліків до Росії буде прямим порушенням основоположного принципу компанії ­– ставити пацієнтів на перше місце.

"Припинення постачань ліків, включно з протираковими і серцево-судинними препаратами, призвело б до значних страждань пацієнтів і можливої загибелі людей, особливо дітей і людей похилого віку", – йдеться в повідомленні.

"Ми оголошуємо, що від сьогодні Pfizer жертвуватиме весь прибуток нашого російського підрозділу на цілі, що забезпечують пряму гуманітарну підтримку народу України. Це буде зроблено на додаток до всіх інших нещодавно оголошених пожертвувань компанії Pfizer на користь України", – запевнили у фармацевтичний компанії.

Також у Pfizer повідомили, що не починатимуть нові клінічні випробування в Росії і припинять набір нових пацієнтів на клінічні випробування в країні.

Нагадаємо, найбільше допомоги щодо медикаментів Україні від бізнесу надійшло від таких міжнародних компаній як: Teva, Bayer, Novonordisk, Pfizer, Nestle, Medtronic, Sanofi, Eric, "Біофарма", Stada, "Фармак", Galexis, Denk Pharma. Також фармацевтичною продукцією державу підтримують міжнародні організації: ВООЗ, UNICEF та "Лікарі без кордонів".