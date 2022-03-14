Де в Енергодарі отримати інсулін: куди звертатись

Де в Енергодарі отримати інсулін: куди звертатись

В місті можна отримати ліки за е-рецептом.

Мешканці міста Енергодар можуть отримати інсулін за е-рецептом.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

Він зазначив, що отримати інсулін за е-рецептом можна у лікаря-ендокринолога, який працює на базі КНП «СМСЧ», щоденно, каб. №60 (3 поверх), корпус КДЦ (поліклініка).

Графік роботи: пн, ср, чт, пт з 8:00-14:00, вт 12:00-17:00.

Для уточнення інформації звертайтеся до реєстратури за номером (063) 120-30-13.

Нагадаємо, окупанти розбомбили міст: транспортне сполучення між Енергодаром та Запоріжжям втрачено.

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