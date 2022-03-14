Где в Энергодаре получить инсулин: куда обращаться

Где в Энергодаре получить инсулин: куда обращаться

В городе можно получить лекарство по е-рецепту.

Жители города Энергодар могут получить инсулин по е-рецепту.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

Он отметил, что получить инсулин по е-рецепту можно у врача-эндокринолога, работающего на базе КНП «СМСЧ», ежедневно, каб. №60 (3 этаж), корпус КДЦ (поликлиника).

График работы: пн, ср, чт, пт с 8:00-14:00, вт 12:00-17:00.

Для уточнения информации обращайтесь в регистратуру по номеру (063) 120-30-13.

Напомним, оккупанты разбомбили мост: транспортное сообщение между Энергодаром и Запорожьем потеряно.

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