Мэр Энергодара сообщил, как и когда в городе будут распределяться гуманитарная помощь

Мэр Энергодара сообщил, как и когда в городе будут распределяться гуманитарная помощь

Продукты в первую очередь получат многодетные семьи и инвалиды.

Часть гуманитарной помощи Энергодар по решению облгосадминистрации передает на общины Васильевского района.

Оставшееся будет распределяться среди жителей города.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

В первую очередь помощь получат лежачие больные и ограниченные в движении люди, а также 68 семей, где есть дети с инвалидностью.

Им помощь с завтрашнего дня будут приносить домой социальные работники.

Еще около 400 зарегистрированных в городе многодетных семей (за исключением уже покинувших город) с понедельника смогут получать помощь в городских школах.

Часть продуктов пойдет на организацию бесплатных общественных столовых на базе школ. Первой такая столовая заработает уже с понедельника-вторника.

"Внимание! Выдавать на руки продукты всем желающим мы не сможем! Сейчас просто нет такого количества продуктов. Для тех, кто не попал ни в одну категорию, но уже на грани беды, необходимо обращаться к депутатам вашего округа и в управление труда и социальной защиты населения" для решения острых социальных вопросов. Способ коммуникации с ними будет предоставлен утром, 13 марта, на телеграмм-канале городского головы", — говорится в сообщении.

Детское питание, детские вещи по гуманитарной помощи, а также средства гигиены для младенцев с завтрашнего дня, 13 марта, с 9:00 до 14:00 можно получить в детском отделении медико-санитарной части по предъявлении свидетельства о рождении ребенка.

Запаса лекарства пока недостаточно, поэтому энергодарцы могут оставлять заявки на специфические лекарства в государственной аптеке 5 по проспекту Строителей.

Напомним, 10 марта в Изюм и Энергодар отправили гуманитарную помощь.

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