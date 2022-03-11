В Запорожье прибыли эвакуированные из Энергодара жители

Кроме того, в город ввезли гуманитарную помощь.

Эвакуационная колонна из Энергодара и жителей соседних населенных пунктов, которые с утра 11 марта выехали в Запорожье, уже добрались до пункта назначения.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Пока неизвестно, скольким жителям удалось покинуть город. По сообщению Запорожской военной администрации, в колонне было девять автобусов и около 150 легковых автомобилей. Кроме того, покинуло город пять пустых грузовиков, которые привезли в Энергодар гуманитарную помощь.

К слову, вчера, 10 марта, местным жителям не разрешили покинуть город на собственных автомобилях, чтобы не подвергать их опасности. Даже несмотря на то, что на транспортное средство просили нанести маркировку красного креста.

Как сообщалось, 11 марта в четырех областях были организованы "зеленые коридоры" для людей. В частности, в Запорожье работают гуманитарные коридоры из городов Пологи и Энергодара, а также из Мариуполя Донецкой области.

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