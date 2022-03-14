Медіацентр для іноземних журналістів запрацював в Україні

Медіацентр для іноземних журналістів запрацював в Україні

Тепер іноземні журналісти зможуть швидко отримувати перевірену інформацію.

Українські комунікаційники спільно з МОУ та МВС запустили нову платформу – “Медіа Центр Україна”.

Ця платформа допоможе іноземним ЗМІ швидко та правдиво висвітлювати події, які відбуваються останні 19 днів в Україні через російську агресію. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Тепер іноземні журналісти, які працюють на території України, зможуть отримати допомогу з:

оформлення акредитації для роботи в Україні;

організації інтерв’ю з речниками міністерств і відомств;

врегулювання питання взаємодії з органами української влади.

У Києві та Львові в “Медіа Центрі Україна” будуть проходити брифінги зі спікерами, учасниками подій та експертами.

Для того, щоб не пропустити брифінг та отримувати актуальну інформацію, пропонуємо підписатися на офіційний Telegram-канал.

Адреса центрів: