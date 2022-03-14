Медіацентр для іноземних журналістів запрацював в Україні

Тепер іноземні журналісти зможуть швидко отримувати перевірену інформацію.
Українські комунікаційники спільно з МОУ та МВС запустили нову платформу – “Медіа Центр Україна”.
Ця платформа допоможе іноземним ЗМІ швидко та правдиво висвітлювати події, які відбуваються останні 19 днів в Україні через російську агресію. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Тепер іноземні журналісти, які працюють на території України, зможуть отримати допомогу з:
- оформлення акредитації для роботи в Україні;
- організації інтерв’ю з речниками міністерств і відомств;
- врегулювання питання взаємодії з органами української влади.
У Києві та Львові в “Медіа Центрі Україна” будуть проходити брифінги зі спікерами, учасниками подій та експертами.
Для того, щоб не пропустити брифінг та отримувати актуальну інформацію, пропонуємо підписатися на офіційний Telegram-канал.
Адреса центрів:
- м. Київ - вул Еспланадна, 17. Готель “Sky Loft”
- м. Львів - Площа Ринок, 32.