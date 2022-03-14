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Медіацентр для іноземних журналістів запрацював в Україні

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Медіацентр для іноземних журналістів запрацював в Україні

Тепер іноземні журналісти зможуть швидко отримувати перевірену інформацію.

Українські комунікаційники спільно з МОУ та МВС запустили нову платформу – “Медіа Центр Україна”.

Ця платформа допоможе іноземним ЗМІ швидко та правдиво висвітлювати події, які відбуваються останні 19 днів в Україні через російську агресію. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Тепер іноземні журналісти, які працюють на території України, зможуть отримати допомогу з:

  •     оформлення акредитації для роботи в Україні;
  •     організації інтерв’ю з речниками міністерств і відомств;
  •     врегулювання питання взаємодії з органами української влади.

У Києві та Львові в “Медіа Центрі Україна” будуть проходити  брифінги зі спікерами, учасниками подій та експертами.

Для того, щоб не пропустити брифінг та отримувати актуальну інформацію, пропонуємо підписатися на офіційний Telegram-канал.

Адреса центрів:

  • м. Київ - вул Еспланадна, 17. Готель “Sky Loft”
  • м. Львів - Площа Ринок, 32.
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