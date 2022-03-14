У Росії по-новому рахуватимуть курс рубля до долара

Регулятор вважає, що розширення часового діапазону розрахунку курсу дозволить врахувати більше угод протягом дня.

Банк Росії розширить часовий діапазон розрахунку офіційного курсу рубля "для підвищення репрезентативності курсу долара".

Про це йдеться у повідомленні центробанку країни-агресорки.

"Офіційний курс долара буде встановлюватися на основі даних Московської Біржі про середньозважений курс до рубля за угодами, укладеними з 10:00 до 16:30 за московським часом. Раніше період розрахунку становив 10:00 – 11:30 мск", – йдеться у повідомленні.

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Регулятор вважає, що розширення часового діапазону розрахунку курсу дозволить врахувати більше угод протягом дня.

Крім того, офіційний курс євро до рубля встановлюватиметься так само, як і офіційні курси інших іноземних валют по відношенню до рубля. "Це спростить порядок встановлення та публікації офіційних курсів", – повідомили там.

Тим часом росіяни шикуються у довжелезні черги, щоб обміняти бодай на щось рубль, який швидко знецінюється, а ті громадяни РФ, що за кордоном, благають про допомогу, бо в обмінниках не приймають рублі, а в банках - картку платіжної системи "Мир".

Крім того, банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам перестали продавати готівкову валюту.

ТСН.ua