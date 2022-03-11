Росія заборонила банкам видавати громадянам готівкову валюту

Раніше громадянам перестали продавати готівкову валюту

Банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків.

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Про це повідомляється на сайті Центрального банку РФ.

Банки Росії видаватимуть росіянам готівкову валюту в будь-якому обсязі, але в рублях. Раніше громадянам РФ дозволялося зняти зі своїх рахунків 10 тис. доларів, а решту суми – в рублях.

Також кошти, які були переказані з банку поза межами РФ, і навіть з електронних гаманців, видаватимуться лише в рублях.

Такі обмеження діятимуть до дев'ятого вересня.

Нагадаємо, США заборонили постачати до Росії доларові банкноти та віртуальну валюту. Це гарантує, що американські громадяни не фінансуватимуть війну Путіна, сказав Байден.

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