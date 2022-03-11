США заборонили постачати до Росії доларові банкноти та віртуальну валюту

Це гарантує, що американські громадяни не фінансуватимуть війну Путіна, сказав Байден.
США запровадили нові санкції проти Росії 11 березня і в їхніх межах, зокрема, заборонили постачання до РФ доларових банкнот та віртуальної валюти.
Про це у відеозверненні заявив президент США Джо Байден.
"Це позбавляє Росію понад 1 млрд дол. експортних доходів і гарантує, що громадяни США не фінансуватимуть війну Путіна. Сполучені Штати зберігають за собою право запроваджувати додаткові заборони на імпорт в міру потреби", – розповів американський лідер.
Він також оголосив про запровадження санкцій щодо готівки, зокрема, її відправлення до Росії.
"Нове керівництво Міністерства фінансів щодо запобігання ухиленню від санкцій, зокрема, й з використання віртуальної валюти. Міністерство фінансів у новому керівництві продовжуватиме роз'яснювати, що масштабні дії Міністерства фінансів проти Росії вимагають від усіх жителів США дотримання положень про санкції незалежно від того, виражена транзакція в традиційній валюті чи віртуальній валюті", – розповів Байден.
Він також зазначив, що в Мінфіні ретельно стежитимуть за будь-якими спробами обійти або порушити пов'язані з Росією санкції, зокрема й за допомогою віртуальної валюти.
"Експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, де б вони не перебували, банкнот, деномінованих у доларах США, уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка перебуває в Російській Федерації", – йдеться в указі президента США.
Нагадаємо, раніше 11 березня Байден анонсував низку кроків щодо президента РФ Володимира Путіна від США, НАТО, ЄС та G7.
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