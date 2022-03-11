США заборонили постачати до Росії доларові банкноти та віртуальну валюту

США заборонили постачати до Росії доларові банкноти та віртуальну валюту

Це гарантує, що американські громадяни не фінансуватимуть війну Путіна, сказав Байден.

США запровадили нові санкції проти Росії 11 березня і в їхніх межах, зокрема, заборонили постачання до РФ доларових банкнот та віртуальної валюти.

Про це у відеозверненні заявив президент США Джо Байден.

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"Це позбавляє Росію понад 1 млрд дол. експортних доходів і гарантує, що громадяни США не фінансуватимуть війну Путіна. Сполучені Штати зберігають за собою право запроваджувати додаткові заборони на імпорт в міру потреби", – розповів американський лідер.

Він також оголосив про запровадження санкцій щодо готівки, зокрема, її відправлення до Росії.

"Нове керівництво Міністерства фінансів щодо запобігання ухиленню від санкцій, зокрема, й з використання віртуальної валюти. Міністерство фінансів у новому керівництві продовжуватиме роз'яснювати, що масштабні дії Міністерства фінансів проти Росії вимагають від усіх жителів США дотримання положень про санкції незалежно від того, виражена транзакція в традиційній валюті чи віртуальній валюті", – розповів Байден.

Він також зазначив, що в Мінфіні ретельно стежитимуть за будь-якими спробами обійти або порушити пов'язані з Росією санкції, зокрема й за допомогою віртуальної валюти.

"Експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, де б вони не перебували, банкнот, деномінованих у доларах США, уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка перебуває в Російській Федерації", – йдеться в указі президента США.

Нагадаємо, раніше 11 березня Байден анонсував низку кроків щодо президента РФ Володимира Путіна від США, НАТО, ЄС та G7.

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