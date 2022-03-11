Більше не бомбитиме українців: захисники збили російський літак Су-34

Більше не бомбитиме українців: захисники збили російський літак Су-34

Вірте в своїх захисників! Разом - до перемоги!

За попередньою інформацією, у Чернігівській області 11 березня українські захисники ліквідували ворожий літак Су-34.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Чернігівські оборонці ліквідували ворожий літак! Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте в своїх захисників! Разом - до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін почав "репресії" проти 5 служби ФСБ, яка інформувала його про ситуацію в Україні.

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