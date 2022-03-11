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Більше не бомбитиме українців: захисники збили російський літак Су-34

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Більше не бомбитиме українців: захисники збили російський літак Су-34

Associated Press

Вірте в своїх захисників! Разом - до перемоги!

За попередньою інформацією, у Чернігівській області 11 березня українські захисники ліквідували ворожий літак Су-34. 

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ". 

"Чернігівські оборонці ліквідували ворожий літак! Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте в своїх захисників! Разом - до перемоги!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін почав "репресії" проти 5 служби ФСБ, яка інформувала його про ситуацію в Україні. 

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