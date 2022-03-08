Банки Росії перестануть продавати готівкову валюту громадянам

Такі обмеження діятимуть до дев'ятого вересня.

Банки Росії від дев'ятого березня по дев'яте вересня перестануть продавати готівкову валюту громадянам.

Про це повідомляється на офіційному сайті Банку Росії.

Окрім цього, Банк Росії накладає обмеження на зняття понад 10 тис. доларів із валютних вкладів. Це означає, що росіяни зможуть зняти зі своїх рахунків лише 10 тис. доларів, а решту суми – лише в рублях.

"У російських банках близько 90% валютних рахунків не перевищують суму в 10 тисяч доларів США, тобто 90% власників валютних вкладів або рахунків зможуть повністю отримати свої кошти у готівковій валюті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше США та ЄС припинили постачати до Росії долари та євро готівкою. Однак заборона не поширюється на ввезення в Російську Федерацію готівки, яка необхідна для фінансування роботи посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет.

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