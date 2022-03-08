Amazon припинив реєструвати нових користувачів хмарних сервісів з Росії та Білорусі

Amazon припинив реєструвати нових користувачів хмарних сервісів з Росії та Білорусі

Водночас AWS тісно співпрацює з українськими клієнтами та партнерами, щоб забезпечити безпеку їхніх програм.

Amazon Web Service – підрозділ американської компанії Amazon.com Inc. ­– припинив реєстрацію нових користувачів з Росії та Білорусі.

Про це йдеться в заяві компанії 8 березня.

"Ми припинили реєстрацію нових користувачів AWS з Росії та Білорусі", – вказано в повідомленні.

Водночас там зазначається, що AWS тісно співпрацює з українськими клієнтами та партнерами, щоб забезпечити безпеку їхніх програм. Команди менеджерів облікових записів, спеціалістів із безпеки, архітекторів рішень та інших технічних спеціалістів цілодобово працюють, щоб допомогти клієнтам і партнерам у цей критичний час.

Зауважимо, що локальні зони AWS (Local Zones) ­– це тип інфраструктури, призначений для виконання операцій, що потребують затримки в межах десяти мілісекунд (таких як рендеринг відео, звернення розробників до баз даних, інтенсивне використання графіки в застосунках для віртуальних робочих столів тощо).

Серед тих компаній, які використовують локальні зони AWS, ­– американські Netflix Inc., Fох Corp., а також фінська Supercell, що розробляє ігри для мобільних пристроїв.

Читайте також: