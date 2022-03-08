PepsiCo призупиняє продаж напоїв в Росії

Однак компанія продовжуватиме продавати в Росії продукти першої необхідності.

Компанія PepsiCo Inc заявила, що припиняє рекламну діяльність і продаж напоїв у Росії.

Про це 8 березня повідомив Reuters.

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Однак компанія продовжуватиме продавати в Росії продукти першої необхідності, такі як молоко та інші молочні продукти, дитячі суміші та дитяче харчування.

Нагадаємо, що Coca-Cola оголосила, що все ж зупиняє діяльність у Росії у відповідь на напад країни-агресорки на Україну.

Раніше у вівторок McDonald's оголосив, що "тимчасово закриє" свої російські ресторани.

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