PepsiCo приостанавливает продажу напитков в России

Однако компания продолжит продавать в России продукты первой необходимости.

Компания PepsiCo Inc заявила, что приостанавливает рекламную деятельность и продажу напитков в России.

Об этом 8 марта сообщил Reuters.

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Однако компания будет продолжать продавать в России продукты первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание.

Напомним, что Coca-Cola объявила, что все же останавливает деятельность в России в ответ на нападение страны-агрессора на Украину.

Ранее во вторник McDonald's объявил , что "временно закроет" свои российские рестораны.

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