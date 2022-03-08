PepsiCo приостанавливает продажу напитков в России

Однако компания продолжит продавать в России продукты первой необходимости.
Компания PepsiCo Inc заявила, что приостанавливает рекламную деятельность и продажу напитков в России.
Об этом 8 марта сообщил Reuters.
Однако компания будет продолжать продавать в России продукты первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание.
Напомним, что Coca-Cola объявила, что все же останавливает деятельность в России в ответ на нападение страны-агрессора на Украину.
Ранее во вторник McDonald's объявил , что "временно закроет" свои российские рестораны.
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