Amazon прекратил регистрировать новых пользователей облачных сервисов из России и Беларуси

В то же время AWS тесно сотрудничает с украинскими клиентами и партнерами, чтобы обеспечить безопасность их программ.

Amazon Web Service – подразделение американской компании Amazon.com Inc. – прекратил регистрацию новых пользователей из России и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении компании 8 марта.

"Мы прекратили регистрацию новых пользователей AWS из России и Беларуси", – говорится в сообщении.

В то же время там отмечается, что AWS тесно сотрудничает с украинскими клиентами и партнерами, чтобы обеспечить безопасность их программ. Команды менеджеров аккаунтов, специалистов по безопасности, архитекторов решений и других технических специалистов круглосуточно работают, чтобы помочь клиентам и партнерам в это критическое время.

Заметим, что локальные зоны AWS (Local Zones) – это тип инфраструктуры, предназначенный для выполнения операций, требующих задержки в пределах десяти миллисекунд (таких как рендеринг видео, обращение разработчиков в базы данных, интенсивное использование графики в приложениях для виртуальных рабочих столов и т.д.) .

Среди тех компаний, которые используют локальные зоны AWS – американские Netflix Inc., Fох Corp., а также финская Supercell, разрабатывающая игры для мобильных устройств.

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