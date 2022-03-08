Банки России перестанут продавать наличную валюту гражданам

Такие ограничения будут действовать до 9 сентября.

Банки России с девятого марта по девятое сентября перестанут продавать наличную валюту гражданам.

Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

Кроме того, Банк России накладывает ограничения на снятие более 10 тыс. долларов с валютных вкладов. Это значит, что россияне смогут снять со своих счетов всего лишь 10 тыс. долларов, а остальную сумму – только в рублях.

"В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее США и ЕС прекратили поставлять в Россию доллары и евро наличными. Однако запрет не распространяется на ввоз в Российскую Федерацию наличных денег, который необходим для финансирования работы посольств, консульств или представительств международных организаций, но только тех, которые имеют дипломатический иммунитет.

Читайте также: