У Луганській області за минулий тиждень народились 30 немовлят - ОДА

Серед новонароджених - 20 хлопчиків та 10 дівчаток.

У Луганській області за минулий тиждень народились 30 маленьких українців.

Про це повідомляє Луганська ОДА.

"Луганському роду нема переводу: за минулий тиждень в області народились 30 маленьких українців. За надважкий для Луганщини минулий тиждень народились 30 немовлят: 20 хлопчиків та 10 дівчаток. Медичний персонал пологових стаціонарів під постійним ворожим вогнем надає породіллям, майбутнім мамам та малюкам усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що всі лікарні області мають підвальні приміщення, обладнанні як пологовий зал. У разі небезпеки вагітні та породіллі знаходяться там, медичний персонал приймає пологи. Необхідні медичні препарати та молочної суміші наявні у повному обсязі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: