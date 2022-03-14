На сайті та в соцмережах хабу можна знайти поради та базу фахівців з психологічної допомоги.
В Україні створили "Хаб стійкості" для психологічної підтримки у кризовий час війни. У соцмережах хабу можна дізнатися про можливості та обрати зручний для себе варіант психологічної підтримки.
Про це ТСН.ua повідомили засновники хабу.
"Крапля до краплі – і ми океан. Єдність, правда і гідність – і ми цунамі!" – зазначається в повідомленні.
Що можна знайти у хабі?
- Кризову службу психологічної підтримки з фахівцями хабу;
- відкриту базу контактів психологів та психотерапевтів;
- інформацію про доступні канали психологічної підтримки (українські та закордонні терапевтичні спільноти, телеграм-боти, сервіси);
- поради про підтримку для себе і близьких.
Потребуєте допомоги? Зазирніть у соцмережі "Хабу стійкості", щоб дізнатися про можливості та обрати зручний для себе варіант психологічної підтримки.
- Сайт: https://resiliencehub.com.ua
- Instagram: https://www.instagram.com/resilience.hub.u.a
- Facebook: https://www.facebook.com/resilience.hub.u.a
- Залишились питання? Можна написати на електронну пошту: yearofresilience@gmail.com
Читайте також: