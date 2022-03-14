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В Україні створили "Хаб стійкості" для психологічної підтримки

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В Україні створили "Хаб стійкості" для психологічної підтримки

Фото з відкритих джерел

На сайті та в соцмережах хабу можна знайти поради та базу фахівців з психологічної допомоги.

В Україні створили "Хаб стійкості" для психологічної підтримки у кризовий час війни. У соцмережах хабу можна дізнатися про можливості та обрати зручний для себе варіант психологічної підтримки.

Про це ТСН.ua повідомили засновники хабу.

"Крапля до краплі – і ми океан. Єдність, правда і гідність – і ми цунамі!" – зазначається в повідомленні.

Що можна знайти у хабі? 

  • Кризову службу психологічної підтримки з фахівцями хабу; 
  • відкриту базу контактів психологів та психотерапевтів; 
  • інформацію про доступні канали психологічної підтримки (українські та закордонні терапевтичні спільноти, телеграм-боти, сервіси); 
  • поради про підтримку для себе і близьких. 

Потребуєте допомоги? Зазирніть у соцмережі "Хабу стійкості", щоб дізнатися про можливості та обрати зручний для себе варіант психологічної підтримки. 

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