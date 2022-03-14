Китай готовий допомогти Росії у війні проти України, але ще може відмовитися – ЗМІ

Китай готовий допомогти Росії у війні проти України, але ще може відмовитися – ЗМІ

Держава ще не ухвалила остаточного рішення, пишуть журналісти.

Китай висловив готовність надати допомогти Росії у війні з Україною, про яку напередодні попросила сама РФ, про що писала низка ЗМІ.

Про це пише Reuters 14 березня з посиланням на анонімного американського чиновника.

За інформацією видання, США 14 березня повідомили союзникам по НАТО і кільком азіатським країнам про те, що Китай висловив готовність надати військову та економічну допомогу Росії для підтримки воєнних дій в Україні.

У повідомленні, яке було надіслане дипломатичними каналами і передане особисто співробітникам розвідкиСША, зазначалося також, що Китай, як очікується, відмовиться від планів допомоги Росії.

Нагадаємо, раніше Пентагон пригрозив Китаю наслідками, якщо держава вдасться до допомоги РФ у війні проти України.