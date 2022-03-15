На Европу надвигаются "кровавые" дожди

Причиной редкого атмосферного явления будет пыль и песок из Сахары.

Из-за большого количества пыли и песка в надвигающихся из африканской пустыни Сахары воздушных массах над европейским континентом в ближайшие дни пройдут дожди, которые будут иметь красный оттенок.

Об этом сообщает издание Novinky.cz.

Особенно большая концентрация пыли в воздухе будет наблюдаться над Испанией, Францией и Германией.

Немецкие метеорологи предупреждают, что во вторник, 15 марта, из-за огромного количества пыли и мелкого песка из Сахары осадки приобретут красный оттенок.

"Это будет буквально кровавый дождь, один из самых сильных за последние годы", – предупреждают они.

До восточной Европы это атмосферное явление доберется до утра среды, но здесь осадки не будут иметь такой интенсивной окраски.

Никакого вреда для здоровья такие "кровавые" дожди не будут наносить. Но осторожными следует быть автомобилистом. Протирая машину после дождя сухой тряпкой можно достичь эффекта наждачной бумаги и поцарапать лакированные поверхности.

Напомним, в конце февраля север Европы накрыла разрушительная буря. Больше всего от шторма "Франклин" пострадала Ирландия.

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