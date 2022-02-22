Север Европы накрыла мощная буря: где ситуация самая сложная

Не успели оправиться от предыдущей бури, а уже накрыла новая.

Север Европы накрыла разрушительная буря. Больше всего от шторма "Франклин" пострадала Ирландия.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 22 февраля.

В Ирландии без света осталось 10 тысяч домов. Из-за непогоды власти закрыли учебные заведения. Пострадали и прибрежные кафе: огромные волны нанесли кучу заблокировавшей рестораны морской пены. Владельцы заведений считают ущерб в тысячи долларов.

В Нидерландах скорость ветра достигла 120 км/ч. Деревья на одном из кладбищ падали прямо на кресты и проламывали надгробия.

В Британии дороги буквально превратились в реки, а тысячи хозяйств все еще обесточены. В отдельных районах людей эвакуировали из-за угрозы затопления. Европа уже неделю страдает от штормов. Предыдущая стихия "Юнис" унесла не менее 15 жизней.

Север Европы накрыла еще более мощная разрушительная буря | Новости мира

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