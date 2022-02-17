В Кракове ураган повалил строительный кран, есть погибшие: видео

Скорость ветра во время стихии достигала 100 км/ч.
В польском городе Кракове во время ураганного ветра на месте строительства жилого комплекса упал строительный кран. Четверо человек получили ранения, двое из них погибли.
Об этом сообщает в четверг, 17 февраля, издание tvn24.
Под порывами ветра кран высотой более 20 метров упал на новостройки. При падении в кабине оператора никого не было.
В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них получили неотложную медицинскую помощь на месте. Еще двое пострадавших из-за тяжелых ранений скончались.
Погибли двое мужчин в возрасте 23 и 63 лет, один из них находился на крыше здания, другой – на земле. Информацию об их гибели подтвердил представитель малопольской полиции Себастьян Глен.
Момент падения крана запечатлели на видео случайные очевидцы.
Напомним, в этот же день из-за сильных порывов ветра без света остались 162 населенных пункта Львовской области.
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