В Кракове ураган повалил строительный кран, есть погибшие: видео

В Кракове ураган повалил строительный кран, есть погибшие: видео

Скорость ветра во время стихии достигала 100 км/ч.

В польском городе Кракове во время ураганного ветра на месте строительства жилого комплекса упал строительный кран. Четверо человек получили ранения, двое из них погибли.

Об этом сообщает в четверг, 17 февраля, издание tvn24.

Под порывами ветра кран высотой более 20 метров упал на новостройки. При падении в кабине оператора никого не было.

В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них получили неотложную медицинскую помощь на месте. Еще двое пострадавших из-за тяжелых ранений скончались.

Погибли двое мужчин в возрасте 23 и 63 лет, один из них находился на крыше здания, другой – на земле. Информацию об их гибели подтвердил представитель малопольской полиции Себастьян Глен.

Момент падения крана запечатлели на видео случайные очевидцы.

Ураганный ветер на территории соседней страны наносит ущерб с самого утра. По информации метеорологов, скорость ветра в Малопольском воеводстве, где произошел несчастный случай, местами может превышать 100 км/ч.

Напомним, в этот же день из-за сильных порывов ветра без света остались 162 населенных пункта Львовской области.

Новости мира: сразу несколько европейских стран страдают от последствий мощной стихии

Читайте также: