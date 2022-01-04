Львовские сурки проснулись на месяц раньше: какой будет весна

Львовские сурки проснулись на месяц раньше: какой будет весна

Краткосрочный сон предвещает – зима будет недолгой.

Во Львовском натуралистическом центре из зимней спячке неожиданно проснулись сурки Маричка и Мишко.

Об этом 4 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это впервые за 13 лет их сон был столь коротким, говорят специалисты. О том, что они бодрствуют, свидетельствует открытое отверстие в их будке, которое до спячки сурки сами закрыли опилками. Но уловить момент, когда животные выходят из своего гнездышка — очень сложно, потому что они прячутся.

Сурки Маричка и Миша неожиданно проснулись месяцем раньше | Новости Украины

Проснулись Маричка и Мишко из-за теплой погоды — во Львове сейчас + 8 градусов. Но это никак не отразится на их здоровье, отмечают зоологи. Даже могут снова заснуть, как только ударят морозы.

Но кратковременный сон предвещает одно – зима будет недолгой.

Напомним, согласно поверью, если грызун проснется и не увидит своей тени, весна придет рано. А если наоборот, то следует готовиться еще к полутора месяцам морозов.

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