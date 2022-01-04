Львівські бабаки прокинулися на місяць раніше: якою буде весна

Львівські бабаки прокинулися на місяць раніше: якою буде весна

Короткотривалий сон віщує - зима буде недовгою.

У Львівському натуралістичному центрі з зимової сплячки несподівано прокинулися бабаки Марічка та Мишко.

Про це 4 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Це вперше за 13 років їхній сон був таким коротким, кажуть фахівці. Про те, що вони не сплять, свідчить розкритий отвір в їхній будці, який до сплячки бабаки самі закрили тирсою. Та вловити момент, коли тварини виходять зі свого гніздечка - дуже складно, бо вони ховаються.

Бабаки Марічка та Мишко несподівано прокинулися на місяць раніше | Новини України

Прокинулися Марічка і Мишко через теплу погоду - у Львові наразі + 8 градусів. Але це ніяк не вплине на їхнє здоров’я, зазначають зоологи. Навіть можуть знову заснути, як тільки вдарять морози.

Але короткотривалий сон віщує одне - зима буде недовгою.

Нагадаємо, за повір’ям, якщо гризун прокинеться і не побачить своєї тіні, весна прийде рано. А якщо навпаки, то варто готуватися ще до півтора місяця морозів.

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