У Росії через аварію на заводі загинули в окропі двоє робітників

Ще одного постраждалого робітника госпіталізували.
У вівторок, 4 січня, на цегельному заводі у російському місті Зеленокумську в Ставропольському краї загинули двоє робітників, ще один - отримав травми.
Про це повідомив губернатор краю Володимир Володимиров на своїй сторінці в Instagram.
За його словами, причиною НП стала розгерметизація ємності із гарячою водою. Як згодом уточнили в прокуратурі, яка займається розслідуванням цього випадку, мова йде про парову установку.
Двоє працівників заводу загинули одразу, коли окріп під тиском вирвався назовні. Ще одного — госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, раніше у російському місті Липецьку на складі коксохімічного цеху Новолипецького металургійного комбінату пролунав потужний вибух.
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