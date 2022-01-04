У Росії через аварію на заводі загинули в окропі двоє робітників

У Росії через аварію на заводі загинули в окропі двоє робітників

Ще одного постраждалого робітника госпіталізували.

У вівторок, 4 січня, на цегельному заводі у російському місті Зеленокумську в Ставропольському краї загинули двоє робітників, ще один - отримав травми.

Про це повідомив губернатор краю Володимир Володимиров на своїй сторінці в Instagram.

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За його словами, причиною НП стала розгерметизація ємності із гарячою водою. Як згодом уточнили в прокуратурі, яка займається розслідуванням цього випадку, мова йде про парову установку.

Двоє працівників заводу загинули одразу, коли окріп під тиском вирвався назовні. Ще одного — госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше у російському місті Липецьку на складі коксохімічного цеху Новолипецького металургійного комбінату пролунав потужний вибух.

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