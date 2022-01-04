В России из-за аварии на заводе погибли в кипятке двое рабочих

В России из-за аварии на заводе погибли в кипятке двое рабочих

Еще один пострадавший был госпитализирован.

Во вторник, 4 января, на кирпичном заводе в российском городе Зеленокумске в Ставропольском крае погибли два рабочих, еще один — получил травмы.

Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, причиной ЧП стала разгерметизация емкости с горячей водой. Как впоследствии уточнили в прокуратуре, занимающейся расследованием этого случая, речь идет о паровой установке.

Двое работников завода погибли сразу, когда кипяток под давлением вырвался наружу. Еще один - госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее в российском городе Липецке на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината раздался мощный взрыв.

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