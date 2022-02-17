В Одессе объявлено штормовое предупреждение: к какой погоде готовиться

В Одессе объявлено штормовое предупреждение: к какой погоде готовиться

Погода испортится.

Сегодня, 17 февраля, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение: утром и днем ожидаются порывы южного ветра 15-17 метров в секунду.

Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 метров в секунду, порывы 15-17. Температура утром 3-5 °С тепла, днем 8-10 °С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

Переменная облачность. Днем небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер южный, 9-14 метров в секунду, кое-где порывы 15-17. Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 8-13 °С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Напомним, в начале февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка, который навещал в этом году раннюю весну.

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