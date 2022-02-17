В Одесі оголошено штормове попередження: до якої погоди готуватися

В Одесі оголошено штормове попередження: до якої погоди готуватися

Погода зіпсується.

Сьогодні, 17 лютого, в Одесі та області оголосили штормове попередження: вранці та вдень очікуються пориви південного вітру 15-17 метрів за секунду.

Про це повідомив Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Також читайте Мокрий сніг і потужний вітер: сьогодні українців атакує негода

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 9-14 метрів за секунду, пориви 15-17. Температура вранці 3-5 °С тепла, вдень 8-10 °С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ. Вранці місцями туман. Вітер південний, 9-14 метрів за секунду, подекуди пориви 15-17. Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень 8-13 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів.

В Україні оголосили штормове попередження

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

Читайте також: