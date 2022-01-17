Масниця 2022: коли святкуємо, українські традиції, обряди, прикмети

Масниця — своєрідне прощання з зимою та вітання весни. Свята, схожі на це, існують в різних країнах світу, але саме в Україні століттями створювалися унікальні традиції та обряди. Коли Масниця 2022 року та як її правильно зустрічати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Масниця 2022: коли святкуємо

Масниця — свято, дата проведення якого щороку змінюється. Пов’язано воно з Великим постом та Великоднем. Масниця завжди припадає на останній тиждень перед Великим постом, який 2022 року почнеться 7 березня. А тому святкувати, веселитися і їсти млинці ми будемо з 28 лютого до 6 березня.

Свято Масниця має стародавнє коріння, а основні традиції його святкування з’явилися на території сучасної України ще в дохристиянські часи.

Масляна чи Масниця: як правильно

Масляна чи Масниця: як правильно? / pixabay.com

Серед українців часто можна зустріти дещо змінену назву свята “Масляна” (“Масляниця”). З’явилася вона на початку 60-х років XX століття, коли Україна входила до складу СРСР. Саме тоді його після довгої заборони знову дозволили святкувати, але замінили деякі українські традиції російськими. Наприклад, замість українських вареників почали вживати російські млинці.

Правильно ж називати це цікаве свято “Масниця”. Чому саме так? Тому що в давнину цього тижня їли тільки “масні” продукти: масло, сир, вареники з домашнім сиром (творогом). Масниця вважалася суто жіночим святом, а тому її часто ще називали “Бабським тижнем”. В деяких регіонах України навіть до сьогодні збереглися й інші назви: “Колодій” (через традицію прив’язувати дерев’яну колодку до руки хлопця, який не одружився за рік), “Сиропуст”, “Сирний тиждень”.

Масниця 2022: традиції українського святкування

Обрядів на Масницю існувало чимало і часто вони були суто регіональними. Але спільним для всіх вважалося значення події: люди намагалися як найкраще “провести зиму” та “зустріти весну”, щоб весь рік був щасливим і врожайним.

Кожен день тижня Масниці мав особливе значення, також існували окремі традиції та обряди:

Понеділок — “зустрічали Масницю” святковим столом з солодощами, створювали крижані гірки, а також робили опудало з соломи (саме воно символізувало Масницю);

— “зустрічали Масницю” святковим столом з солодощами, створювали крижані гірки, а також робили опудало з соломи (саме воно символізувало Масницю); Вівторок — проводилися гуляння, на які традиційно збиралася молодь, хлопці загравали з дівчатами, каталися разом з гірок, їли святкові страви (це дійство носило назву “заграш”);

— проводилися гуляння, на які традиційно збиралася молодь, хлопці загравали з дівчатами, каталися разом з гірок, їли святкові страви (це дійство носило назву “заграш”); Середа — увесь день проводили в частуваннях, а тому його називали “лакомка”;

— увесь день проводили в частуваннях, а тому його називали “лакомка”; Четвер — каталися на конях, закликали весну і проганяли зиму геть, молодь часто будувала фортеці зі снігу, ділилася на окремі групки (захисників та тих, хто нападає);

— каталися на конях, закликали весну і проганяли зиму геть, молодь часто будувала фортеці зі снігу, ділилася на окремі групки (захисників та тих, хто нападає); П’ятниця — якщо чоловік вже був одружений, цього дня він йшов до своєї тещі і пригощав її варениками, а пізніше млинцями;

— якщо чоловік вже був одружений, цього дня він йшов до своєї тещі і пригощав її варениками, а пізніше млинцями; Субота — за святковим столом збиралися всі родичі, їли, співали пісень та веселилися;

— за святковим столом збиралися всі родичі, їли, співали пісень та веселилися; Неділя — цей день ще називали “прощеним”, тому що потрібно було попросити прощення за всі погані вчинки у близьких та рідних.

Традиційним обрядом на Масницю в Україні і не тільки був "колодій": хлопцям, які не одружилися цього року, до рук прив'язували колодки / commons.wikimedia.org

Досить розповсюдженим обрядом на Масницю був “колодій”. До рук хлопців, які не одружилися цього року, прив’язували символічну дерев’яну колодку. Щоб її зняти, потрібно було відкупитися.

Ще одним традиційним українським обрядом було ряджання (переодягання). Зазвичай переодягали одну дівчину у Масницю (зиму). Спочатку її запрошували до хати, пригощали, співали пісень і танцювали. А потім виганяли в сіни (коридор). На її місце запрошували іншу жінку, яку переодягали в дідуся. Вона була символом Великого посту.

Масниця 2022: що їсти і ставити на стіл

В Україні традиційно на Масницю готували вареники з сиром, а ось млинці з'явилися набагато пізніше / pixabay.com

Традиційно на Масницю українці подавали на стіл сир та масло. В усіх регіонах готували вареники з домашнім сиром. Також серед популярних страв були: молочні каші, налисники з сиром (які потім змінилися на популярні сьогодні млинці), солодощі та запіканки. Кожен регіон славився своїми автентичними стравами.

На території сучасної Вінницької області вареники готували в печі. Спочатку їх відварювали, змащували маслом та запікали. В Херсонській області популярною була рисова бабка з родзинками. В деяких регіонах готували “масничну яєчню”, яка чимось нагадувала сучасний омлет.

Вже за часів, коли Україна була приєднана до складу СРСР, до святкового столу додали млинці. В них традиційно загортали різноманітну начинку.

Існувала Масниця і в інших країнах. Наприклад, у Франції є свято Марді Гра (в перекладі “жирний вівторок”), яке також святкується напередодні Великого посту у християн західного обряду.

Масниця: народні прикмети про заміжжя

Масниця: народні прикмети на заміжжя / pixabay.com

В українців існували різноманітні прикмети, які були пов’язані зі святкуванням Масниці:

якщо дівчина першим бачила в день свята чоловіка, значить скоро зустріне суженого;

перший млинець вийшов рум’яним та рівним — найближчим часом можна чекати сватів;

рахували дірочки у млинцях — скільки їх вийшло, стільки буде дітей;

якщо перший млинець прилип до сковорідки — заміжжя цього року не бачити.

А ще дівчата виносили млинець не вулицю, давали першому зустрічному чоловіку і запитували його ім’я. Вірили, що таке ж буде у нареченого.

Масниця 2022: що не можна робити у свято