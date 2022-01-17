Масленица 2022: когда празднуем, украинские традиции, обряды, приметы

Масленица – своеобразное прощание с зимой и приветствие весны. Праздники, подобные этому, существуют в разных странах мира, но именно в Украине веками создавались уникальные традиции и обряды. Когда Масленица 2022 года и как ее правильно встречать читайте в материале ТСН.ua.

Масленица 2022: когда празднуем

Масленица — праздник, дата проведения которого ежегодно меняется. Связано оно с Великим постом и Пасхой. Масленица всегда приходится на последнюю неделю перед Великим постом, которая в 2022 году начнется 7 марта. Поэтому праздновать, веселиться и есть блины мы будем с 28 февраля по 6 марта.

Свято Масленица имеет древние корни, а основные традиции его празднования появились на территории современной Украины еще в дохристианские времена.

Как правильно называется Масленица в Украине

Как правильно называется Масленица в Украине? / pixabay.com

Среди украинцев часто можно встретить несколько измененное название праздника "Масляна" ("Масляница"). Появилось оно в начале 60-х годов XX века, когда Украина входила в состав СССР. В это время его после долгого запрета снова разрешили праздновать, но заменили некоторые украинские традиции русскими. К примеру, вместо украинских вареников начали употреблять российские блины.

Правильно же называть этот интересный праздник "Масныця". Почему так? Потому что в древности на этой неделе ели только "масные" продукты: масло, творог, вареники с домашним сыром (творогом). Масленица считалась чисто женским праздником, поэтому ее часто еще называли "Бабской неделей". В некоторых регионах Украины даже до сегодняшнего дня сохранились и другие названия: "Колодий" (через традицию привязывать деревянную колодку к руке парня, который не женился за год), "Сыропуст", "Сырная неделя".

Масленица 2022: традиции украинского празднования

Обрядов на Масленицу существовало немало и часто они были чисто региональными. Но общим для всех считалось значение события: люди старались как можно лучше провести зиму и встретить весну, чтобы весь год был счастливым и урожайным. Каждый день недели Масленицы имело особое значение, также существовали отдельные традиции и обряды:

Понедельник — "встречали Масленицу" праздничным столом со сладостями, создавали ледяные горки, а также чучело из соломы (именно оно символизировало Масленицу);

— "встречали Масленицу" праздничным столом со сладостями, создавали ледяные горки, а также чучело из соломы (именно оно символизировало Масленицу); Вторник — проводились гуляния, на которые традиционно собиралась молодежь, ребята заигрывали с девушками, катались вместе с горок, ели праздничные блюда (это действо носило название "заграш");

— проводились гуляния, на которые традиционно собиралась молодежь, ребята заигрывали с девушками, катались вместе с горок, ели праздничные блюда (это действо носило название "заграш"); Среда — весь день проводили в угощениях, а потому его называли "лакомка";

— весь день проводили в угощениях, а потому его называли "лакомка"; Четверг — катались на лошадях, призывали весну и прогоняли зиму прочь, молодежь часто строила крепости из снега, делилась на отдельные группки (защитников и нападающих);

— катались на лошадях, призывали весну и прогоняли зиму прочь, молодежь часто строила крепости из снега, делилась на отдельные группки (защитников и нападающих); Пятница — если мужчина уже был женат, в этот день он шел к своей теще и угощал ее варениками, а позже блины;

— если мужчина уже был женат, в этот день он шел к своей теще и угощал ее варениками, а позже блины; Суббота — за праздничным столом собирались все родственники, ели, пели песни и веселились;

— за праздничным столом собирались все родственники, ели, пели песни и веселились; Воскресенье — этот день называли "прощенным", потому что нужно было попросить прощения за все плохие поступки у близких и родных.

Традиционным обрядом на Масленицу в Украине и не только был "колодий": парням, которые не женилися в этом году, к рукам привязывали колодки / commons.wikimedia.org

Достаточно распространенным обрядом на Масленицу был "колодий". В руки ребят, которые не женились в этом году, привязывали символическую деревянную колодку. Чтобы его снять, нужно было откупиться.

Еще одним традиционным украинским обрядом было ряжение (переодевание). Обычно переодевали одну девушку в Масленицу (зиму). Сначала ее приглашали в дом, угощали, пели песни и танцевали. А потом выгоняли в сени (коридор). На ее место приглашали другую женщину, которую переодевали в дедушку. Она была символом Великого поста.

Масленица 2022: что есть и ставить на стол

В Украине традиционно на Масленицу готовили вареники с сыром, а вот блины появились гораздо позже / pixabay.com

Традиционно на Масленицу украинцы подавали на стол сыр и масло. Во всех регионах готовили вареники с домашним творогом. Также среди популярных блюд были молочные каши, блинчики с сыром (которые потом сменились на популярные сегодня блины), сладости и запеканки. Каждый регион славился своими подлинными блюдами.

На территории современной Винницкой области вареники готовили в печи. Сначала их отваривали, смазывали маслом и запекали. В Херсонской области популярной была рисовая стрекоза с изюмом. В некоторых регионах готовили "маслоядную яичницу", которая чем-то напоминала современный омлет.

Уже во времена, когда Украина была присоединена к составу СССР, к праздничному столу добавили блины. В них традиционно заворачивали разнообразную начинку.

Существовала Масленица и в других странах. Например, во Франции есть праздник Марди Гра (в переводе "жирный вторник"), который также отмечается накануне Великого поста у христиан западного обряда.

Масленица: народные приметы о замужестве

Масленица: народные приметы о замужестве / pixabay.com

У украинцев существовали различные приметы, связанные с празднованием Масленицы:

если девушка первым видела в день праздника мужчину, значит скоро встретит суженого;

первый блин получился румяным и ровным — в ближайшее время можно ожидать сватов;

считали дырочки в блинах — сколько их получилось, столько будет детей;

если первый блин прилип к сковороде — замужества в этом году не видать.

А еще девушки выносили блин не улицу, давали первому встречному мужчине и спрашивали его имя. Верили, что такое же будет у жениха.

Масленица 2022: что запрещено делать в праздник