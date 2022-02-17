Радбез ООН на вимогу РФ збереться на засідання з приводу Мінських угод

Радбез ООН на вимогу РФ збереться на засідання з приводу Мінських угод

Його скликала Росія, що нині головує у Радбезі.

Рада безпеки ООН збереться сьогодні, 17 лютого, на засідання з приводу Мінських угод.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 лютого.

Москва традиційно збирається звинуватити Київ у саботажі виконання домовленостей. Українське МЗС заперечило - Мінський процес підриває саме Росія.

Нагадаємо, днями Держдума проголосувала за те, щоб визнати фейкові республіки незалежними. І це прямо суперечить Мінським угодам. Адже вони спрямовані на реінтеграцію окупованих територій у складі України.

Рішення про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" Путін ще не підписав. Не робити це очільника Кремля закликають, зокрема, президент Франції, канцлер Німеччини і держсекретар США.

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